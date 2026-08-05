Сотрудник СБУ год обрабатывал россиянина перед поручением поджечь военкомат ФСБ: сотрудник СБУ год готовил россиянина к поджогу военкомата

Москва5 авг Вести.Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в течение года постепенно склонял россиянина к совершению поджога военкомата в Калужской области. Кадры допроса задержанного обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По словам злоумышленника, он познакомился с человеком по имени Игорь в Telegram. Их переписка продолжалась около года. Позже собеседник представился сотрудником СБУ и предложил задержанному денежное вознаграждение за выполнение различных поручений.

В своем Telegram-канале я познакомился с человеком по имени Игорь. С ним мы общались примерно год. После чего Игорь представился СБУшником и предложил мне заработать денег, на что я дал согласие рассказал задержанный

Согласно показаниям, сначала ему поручили нанести четыре надписи, дискредитирующие Россию. Затем куратор направил новое задание – совершить поджог военкомата, а также прислал инструкцию по изготовлению зажигательной смеси. Злоумышленник заявил, что подготовил необходимые материалы и намеревался выполнить задание, однако был задержан сотрудниками ФСБ до его реализации.

В спецслужбе отметили, что иностранные кураторы используют тактику постепенного вовлечения потенциальных исполнителей. На первоначальном этапе им поручают сбор общедоступной информации и мониторинг обстановки, после чего задания становятся более сложными и могут включать подготовку диверсий в отношении объектов Министерства обороны России.