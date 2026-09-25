В Липецке подростку избрали меру пресечения по делу о поджоге автомобиля ГИБДД Липецкого подростка не стали арестовывать за поджог автомобиля ГИБДД

Москва25 сен Вести.Правобережный районный суд Липецка не стал заключать под стражу 16-летнего подростка, обвиняемого в поджоге служебного автомобиля ГИБДД, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

По данным следствия, юноша в ночь на 24 сентября поджог полицейскую машину по указанию неизвестных кураторов, с которыми вступил в переписку в мессенджере. За выполнение задания ему перечислили 4 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Постановлением суда задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий с казано в сообщении

Сейчас следователи устанавливают лиц, которые могли склонить подростка к совершению преступления и координировать его действия.