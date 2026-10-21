В Перми подростка заподозрили в поджоге автобусов на стоянке

В Перми задержали подростка, который мог поджечь автобусы на стоянке В Перми подростка заподозрили в поджоге автобусов на стоянке

Москва21 окт Вести.Сотрудники полиции задержали в Перми мальчика, который мог устроить поджог автобусов на стоянке. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что в Перми пожарные ликвидировали возгорание на автобусной стоянке. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Несколько автобусов полностью выгорели.

Сотрудниками полиции на месте задержан несовершеннолетний мальчик. В настоящее время устанавливается его причастность к произошедшему сказано в сообщении

По факту произошедшего организована проверка.