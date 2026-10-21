Москва21 октВести.Сотрудники полиции задержали в Перми мальчика, который мог устроить поджог автобусов на стоянке. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Ранее сообщалось, что в Перми пожарные ликвидировали возгорание на автобусной стоянке. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Несколько автобусов полностью выгорели.
Сотрудниками полиции на месте задержан несовершеннолетний мальчик. В настоящее время устанавливается его причастность к произошедшемусказано в сообщении
По факту произошедшего организована проверка.