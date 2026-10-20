В Барнауле задержан подозреваемый в поджоге служебного автомобиля

В Барнауле студент по заданию злоумышленников поджог машину, он задержан В Барнауле задержан подозреваемый в поджоге служебного автомобиля

Москва20 окт Вести.В Барнауле задержан 19-летний студент Пензенского государственного университета, который совершил поджог полицейского автомобиля по указаниям злоумышленников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Под предлогом оказания помощи спецслужбам в поимке преступника неизвестные убедили молодого человека приехать в г. Барнаул и поджечь служебный автомобиль на открытой автостоянке возле одного из отделов полиции говорится в канале MAX

Подозреваемый заключен под стражу. Проведены обыски и допросы, назначены экспертизы, устанавливаются заказчики преступления. Фигуранту грозит срок до 20 лет.