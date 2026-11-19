В Чувашии жителя Самары обвиняют в совершении поджога автомобиля полиции В Чувашии жителю Самары предъявлено обвинение в совершении теракта

Москва19 ноя Вести.Следственные органы Центрального МСУТ СК РФ предъявили обвинение 19-летнему жителю Самары по статье о совершении террористического акта. Об этом говорится в материале на официальном сайте СК РФ.

По материалам следствия, в ночь с 1 на 2 ноября 2026 года обвиняемый проник на закрытую территорию стоянки служебного автотранспорта одного из отделов транспортной полиции в Чебоксарах, выполняя указания кураторов из мессенджера.

Используя горючую смесь, он совершил поджог служебного автомобиля полиции говорится в материале

Обвиняемого задержали на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также других причастных лиц.