Обвинение предъявлено девочке, которая подожгла автомобиль полиции в Энгельсе

Девочке-подростку предъявлено обвинение за поджог автомобиля полиции в Энгельсе Обвинение предъявлено девочке, которая подожгла автомобиль полиции в Энгельсе

Москва6 ноя Вести.В Саратовской области 16-летней девушке, которая подожгла служебный автомобиль полиции в Энгельсе, предъявили обвинение в совершении террористического акта. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Предъявлено обвинение 16-летней местной жительнице в совершении террористического акта (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) … Обвиняемая дала признательные показания, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Как установлено, 4 ноября обвиняемая, по заданию куратора, с которым общалась в Telegram, облила легковоспламеняющейся жидкостью служебный автомобиль полиции у здания органов внутренних дел и подожгла его. Несовершеннолетнюю задержали на месте правоохранители.