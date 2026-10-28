Москва28 октВести.Материальный ущерб от поджога автозаправочной станции и полицейской машины школьницей в Салавате превысил 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Башкирии.
12-летняя школьница из Ишимбая совершила поджог по указанию неизвестных лиц. К счастью, при пожаре никто не пострадал, а школьницу задержали.
При покупке товара в интернете девочка получила сообщение, что она якобы передала иностранным спецслужбам координаты расположения объектов гражданской инфраструктуры. Затем злоумышленники припугнули ребенка возбуждением уголовного дела в отношении ее родителей и заставили совершить преступление.
Общий материальный ущерб составил более 2,2 млн рублейсообщает региональный следком
Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.