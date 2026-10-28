Ущерб от поджога школьницей АЗС и машины полиции в Башкирии превысил 2,2 млн

Ущерб от поджога АЗС и полицейской машины школьницей в Салавате превысил 2,2 млн Ущерб от поджога школьницей АЗС и машины полиции в Башкирии превысил 2,2 млн

Москва28 окт Вести.Материальный ущерб от поджога автозаправочной станции и полицейской машины школьницей в Салавате превысил 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Башкирии.

12-летняя школьница из Ишимбая совершила поджог по указанию неизвестных лиц. К счастью, при пожаре никто не пострадал, а школьницу задержали.

При покупке товара в интернете девочка получила сообщение, что она якобы передала иностранным спецслужбам координаты расположения объектов гражданской инфраструктуры. Затем злоумышленники припугнули ребенка возбуждением уголовного дела в отношении ее родителей и заставили совершить преступление.

Общий материальный ущерб составил более 2,2 млн рублей сообщает региональный следком

Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.