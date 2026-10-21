СК предъявил обвинение девушке из Саратовской области за поджог машины полиции

Жительница Саратовской области подожгла машину полиции, ей предъявлено обвинение СК предъявил обвинение девушке из Саратовской области за поджог машины полиции

Москва21 окт Вести.В городе Балашове Саратовской области местной жительнице предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Девушка 19 октября подожгла полицейский автомобиль. Это было сделано по заданию куратора через мессенджер. Машина частично выгорела.

Обвиняемая задержана на месте преступления сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области написано в канале ведомства в MAX

Ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.