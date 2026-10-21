Москва21 октВести.В городе Балашове Саратовской области местной жительнице предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Девушка 19 октября подожгла полицейский автомобиль. Это было сделано по заданию куратора через мессенджер. Машина частично выгорела.
Обвиняемая задержана на месте преступления сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской областинаписано в канале ведомства в MAX
Ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.