Москва25 нояВести.Уголовное дело по статье о покушении на террористический акт возбуждено в Саратовской области, сообщили в Следственном комитете.
Фигурантом расследования является 23-летний житель Ивановской области, уже давший признательные показания.
Следствием установлено, что фигурант, действуя по заданию куратора, полученному в мессенджере Telegram, прибыл в город Саратов для совершения террористического актаговорится в публикации ведомства в MAX
Утром в среду, 25 ноября, мужчина сделал ложное телефонное сообщение о бытовом конфликте на Мурманской улице. На место прибыли полицейские, служебный автомобиль которых с помощью легковоспламеняющейся жидкости пытался сжечь подозреваемый.
В Следкоме подчеркнули, что злоумышленник действовал по заранее разработанному плану. Его осуществлению помещали стражи порядка, задержавшие мужчину.