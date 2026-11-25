В Саратове мужчина вызвал полицейских, чтобы сжечь их автомобиль

По заданию куратора из Telegram мужчина пытался сжечь машину полиции В Саратове мужчина вызвал полицейских, чтобы сжечь их автомобиль

Москва25 ноя Вести.Уголовное дело по статье о покушении на террористический акт возбуждено в Саратовской области, сообщили в Следственном комитете.

Фигурантом расследования является 23-летний житель Ивановской области, уже давший признательные показания.

Следствием установлено, что фигурант, действуя по заданию куратора, полученному в мессенджере Telegram, прибыл в город Саратов для совершения террористического акта говорится в публикации ведомства в MAX

Утром в среду, 25 ноября, мужчина сделал ложное телефонное сообщение о бытовом конфликте на Мурманской улице. На место прибыли полицейские, служебный автомобиль которых с помощью легковоспламеняющейся жидкости пытался сжечь подозреваемый.

В Следкоме подчеркнули, что злоумышленник действовал по заранее разработанному плану. Его осуществлению помещали стражи порядка, задержавшие мужчину.