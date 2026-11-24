В ХМАО подросток под влиянием мошенников из Telegram поджег машину полиции

Дело о теракте возбуждено после поджога полицейского автомобиля в ХМАО В ХМАО подросток под влиянием мошенников из Telegram поджег машину полиции

Москва24 ноя Вести.Уголовное дело по факту организации совершения террористического акта возбуждено в ХМАО, сообщили в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В настоящее время установлено, что 18 ноября неизвестные в мессенджере Telegram убедили несовершеннолетнего жителя Сургута в том, что он якобы передал иностранным спецслужбам координаты расположения объекта гражданской инфраструктуры.

Будучи введенным в заблуждение, боясь наступления ответственности, 23 ноября 2026 года несовершеннолетний, действуя по указанию неизвестного ему лица, поджег служебный автомобиль ДПС говорится в публикации ведомства в MAX

Инцидент произошел в населенном пункте Белый Яр Сургутского района. Впоследствии подростка установили сотрудники полиции.

Сейчас по делу назначен комплекс судебных экспертиз, идет допрос свидетелей, сотовый телефон изъят.