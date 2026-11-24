Москва24 нояВести.Уголовное дело по факту организации совершения террористического акта возбуждено в ХМАО, сообщили в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
В настоящее время установлено, что 18 ноября неизвестные в мессенджере Telegram убедили несовершеннолетнего жителя Сургута в том, что он якобы передал иностранным спецслужбам координаты расположения объекта гражданской инфраструктуры.
Будучи введенным в заблуждение, боясь наступления ответственности, 23 ноября 2026 года несовершеннолетний, действуя по указанию неизвестного ему лица, поджег служебный автомобиль ДПСговорится в публикации ведомства в MAX
Инцидент произошел в населенном пункте Белый Яр Сургутского района. Впоследствии подростка установили сотрудники полиции.
Сейчас по делу назначен комплекс судебных экспертиз, идет допрос свидетелей, сотовый телефон изъят.