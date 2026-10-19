В Оренбургской области мужчина задержан за попытку совершения теракта

Мужчина задержан за попытку совершения теракта в Оренбурге В Оренбургской области мужчина задержан за попытку совершения теракта

Москва19 окт Вести.Следственные органы СК РФ по Оренбургской области возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека. Мужчина обвиняется в покушении на совершение террористического акта на территории Оренбурга, сообщает СК РФ в MAX.

По материалам следствия, 17 октября 2026 года фигурант по заданию куратора прибыл к зданию подразделения правоохранительного органа, где попытался поджечь служебный автомобиль при помощи заранее купленной легковоспламеняющейся жидкость.

Однако преступный умысел на совершение террористического акта обвиняемый довести до конца не смог, поскольку был задержан говорится в сообщении

Ходатайство о заключении обвиняемого под стражу направлено в суд. Следственные действия по делу продолжаются.