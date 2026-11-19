В Оренбуржье мужчина пытался по наводке мошенников поджечь электроподстанцию Задержан подозреваемый в теракте на электроподстанции в Оренбургской области

Москва19 ноя Вести.В Оренбургской области полицейские задержали уроженца Башкортостана, попытавшегося по указке мошенников совершить поджог электроподстанции, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В полицию поступило сообщение о возгорании электроподстанции на территории Сакмарского района. По данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте говорится в сообщении

Стражи порядка установили и задержали по подозрению в совершении преступления 20-летнего жителя Башкортостан. Он пояснил, что пытался познакомиться с девушкой в интернете, но потом ему позвонили "сотрудники ФСБ" и обвинили в финансировании ВСУ. Далее по их указке он попытался совершить поджог электроподстанции. Пострадавших нет, отключения электроэнергии не произошло.

Проводится следствие. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечениУя.