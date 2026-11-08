Житель Оренбурга арестован за попытку хищения 5 млн рублей у вдовы участника СВО За попытку хищения 5 млн рублей у вдовы участника СВО арестован житель Оренбурга

Москва8 ноя Вести.В Уссурийске суд принял решение об аресте 53-летнего жителя Оренбурга, который обвиняется в покушении на хищение 5 млн рублей у вдовы участника специальной военной операции. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Согласно данным расследования, мужчина нашел через интернет работу курьером и прибыл в Уссурийск, где по указанию телефонных мошенников должен был забрать деньги у 39-летней местной жительницы. Злоумышленники позвонили женщине и убедили ее, что необходимо передать 5 млн рублей якобы сотрудникам ФСБ для проверки подлинности купюр.

Женщина обратилась в территориальный отдел УФСБ России по Приморскому краю. Дальнейшее общение со злоумышленниками проходило под контролем сотрудников ведомства. На встрече женщина передала курьеру муляж денежных средств и он был задержан уточняется в канале надзорного ведомства в MAX

Фигурант заключен под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.