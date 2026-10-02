Житель Кузбасса арестован по делу о подготовке к диверсии на железной дороге

За подготовку к диверсии на железной дороге арестован житель Кузбасса Житель Кузбасса арестован по делу о подготовке к диверсии на железной дороге

Москва2 окт Вести.Суд в Кемерово заключил под стражу жителя Кузбасса, обвиняемого в подготовке к диверсии на железной дороге, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области в MAX.

По версии следствия, фигурант в одном из мессенджеров вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, "не разделяющим политику действующей власти РФ".

В начале сентября злоумышленник взломал и поджег батарейный шкаф входного светофора с помощью материалов и инструментов, которые приобрел на деньги, полученные от лица, с которым контактировал в мессенджере.

Судом заключен под стражу уроженец г. Белово, обвиняемый в подготовке к диверсии говорится в публикации

Свои действия фигурант не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Накануне, 1 октября, молодой человек был задержан. Суд заключил его под стражу до 1 декабря.