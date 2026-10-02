Москва2 октВести.Суд в Кемерово заключил под стражу жителя Кузбасса, обвиняемого в подготовке к диверсии на железной дороге, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области в MAX.
По версии следствия, фигурант в одном из мессенджеров вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, "не разделяющим политику действующей власти РФ".
В начале сентября злоумышленник взломал и поджег батарейный шкаф входного светофора с помощью материалов и инструментов, которые приобрел на деньги, полученные от лица, с которым контактировал в мессенджере.
Судом заключен под стражу уроженец г. Белово, обвиняемый в подготовке к диверсииговорится в публикации
Свои действия фигурант не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам.
Накануне, 1 октября, молодой человек был задержан. Суд заключил его под стражу до 1 декабря.