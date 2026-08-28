Житель Москвы за 90 тысяч рублей поджег три железнодорожных шкафа В Москве задержали поджигателя трех железнодорожных шкафов

Москва28 авг Вести.Сотрудники полиции задержали 19-летнего москвича, подозреваемого в поджоге трех железнодорожных шкафов на Павелецком направлении МЖД. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что ночью в дежурную часть поступило сообщение, что на перегоне станций Варшавская – Чертаново горят два релейных и один батарейный шкафы. Железнодорожники сумели самостоятельно потушить пламя, однако один объект выгорел полностью, а два других обгорели снаружи.

Сотрудники линейного отдела полиции Москва-Окружная, ЛУ МВД России на станции Москва-Павелецкая и Управления уголовного розыска УТ МВД России по Центральному федеральному округу установили личность подозреваемого – им оказался 19-летний москвич. Злоумышленник был задержан по месту его жительства говорится в сообщении

По данным полиции, в одном из мессенджеров с юношей связался неизвестный, который предложил за 90 тысяч рублей поджечь железнодорожную инфраструктуру. По указанию куратора молодой человек облил шкафы легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Все это он снимал на камеру мобильного телефона для отчета. Однако впоследствии он не получил от куратора обещанных денег.

В отношении москвича возбудили дело о теракте. Суд заключил фигуранта под стражу.