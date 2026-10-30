Москва30 окт Вести.Сотрудники Госавтоинспекции задержали 23-летнего мужчину, который намеревался поджечь служебный автомобиль полиции, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Сотрудники ДПС в Хорольском округе Приморья обратили внимание на молодого человека, который переходил дорогу в неположенном месте. Они остановили мужчину для проверки и поинтересовались содержимым рюкзака. Задержанный пояснил, что переносит бензин, после чего полицейские доставили его в отдел для выяснения обстоятельств.

В ходе разбирательства установлено, что приморец вступил в переписку с незнакомцем в одном из мессенджеров и согласился за денежное вознаграждение совершить поджог служебного автомобиля полиции, а также административного здания. При осмотре у него изъяли пластиковую бутылку с бензином и три зажигалки. Мужчина признался в подготовке к совершению противоправных действий написали в пресс-службе

Подозреваемый и материалы доследственной проверки переданы сотрудникам ФСБ России для процессуальной проверки.