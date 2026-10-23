Москва23 окт Вести.Суд вынес приговор в отношении жительницу Новокузнецка, которая подожгла полицейский автомобиль под влиянием мошенников. Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, ей назначено наказание в виде одного года принудительных работ.

Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества"… Суд признал фигурантку виновной и назначил в качестве наказания 1 год принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в марте 2026 года. Сначала неизвестные убедили 28-летнюю фигурантку оформить на себя кредиты и перевести им 670 тысяч рублей, а после заявили, что она финансирует терроризм, и предложили уничтожить машину правоохранителей, чтобы "избежать ответственности". Женщина вновь поверила, облила "Ладу Ниву" горючей жидкостью и подожгла, нанеся ущерб в размере 450 тысяч.