Москва9 сенВести.В городе Дмитрове Московской области женщина устроила поджог автомобиля и дачного дома мужчины, с которым ранее состояла в отношениях. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.
Общий ущерб в результате ее действий составил 2,2 миллиона рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении противоправных действий установили и задержали 33-летнюю местную жительницунаписано в сообщении
Полиция установила, что девушка проникла на дачный участок бывшего возлюбленного, подожгла автомобиль и затем и его одноэтажный дом. Жилое строение было уничтожено полностью.
Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ. Злоумышленница взята под подписку о невыезде.