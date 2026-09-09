Жительница Дмитрова из ревности сожгла машину и дачу бывшего мужчины Полиция Дмитрова задержала девушку, устроившую поджог из ревности

Москва9 сен Вести.В городе Дмитрове Московской области женщина устроила поджог автомобиля и дачного дома мужчины, с которым ранее состояла в отношениях. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.

Общий ущерб в результате ее действий составил 2,2 миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении противоправных действий установили и задержали 33-летнюю местную жительницу написано в сообщении

Полиция установила, что девушка проникла на дачный участок бывшего возлюбленного, подожгла автомобиль и затем и его одноэтажный дом. Жилое строение было уничтожено полностью.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ. Злоумышленница взята под подписку о невыезде.