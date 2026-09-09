Дом и автомобиль жителя Дмитрова были сожжены девушкой из-за его измены

Девушка из Дмитрова сожгла имущество сожителя из-за измены Дом и автомобиль жителя Дмитрова были сожжены девушкой из-за его измены

Москва9 сен Вести.Стали известны подробности сожжения девушкой в подмосковном Дмитрове автомобиля и дачного дома своего сожителя. Причиной поступка стала измена ее возлюбленного, сообщает МК.RU.

Обвиняемая в преступлении воспитывает с мужчиной двух детей. Летом они ездили отдыхать. А вскоре стало известно и о втором его отдыхе, но уже с другой девушкой.

Измена мужчины побудила девушку проникнуть на дачный участок, поджечь сначала его автомобиль, а затем и дачный дом. Ущерб был оценен в 2,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Поджигательница взята под подписку о невыезде.