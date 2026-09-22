Москва22 сенВести.Жительницу Нижнего Тагила будут судить за поджог зданий, совершенный по указке мошенников. Подробности в MAX сообщает канал судов Свердловской области. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба.
По материалам следствия, в январе 2026 года телефонные мошенники, представляясь сотрудниками банка, Госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ, убедили 35-летнюю местную жительницу в том, что на ее имя взяты кредиты, а деньги переводятся за границу.
После того, как женщина под воздействием мошенников оформила кредиты и заложила ценности в ломбард, ей дали новое задание - поджечь два здания на улице Вогульской. Здесь находились помещение общественной организации помощи участникам СВО "Искра жизни" и здание ООО "Нижнетагильский холодильник".
Согласно материалам дела, женщина, действуя по инструкциям, купила канистры, бензин и зажигалки, разбила окна и подожгла помещения. После чего сняла все на телефонговорится в сообщении
Общественной организации причинен ущерб на сумму 1 090 300 рублей, "Нижнетагильскому холодильнику" - 92 839 рублей. Женщина признала вину, пояснив, что действовала под психологическим давлением и из страха за жизнь собственных детей.
Решается вопрос о назначении даты судебного заседания.