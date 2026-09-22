Жительницу Нижнего Тагила будут судить за поджог зданий по заданию мошенников

Жительница Нижнего Тагила подожгла два здания по указке мошенников Жительницу Нижнего Тагила будут судить за поджог зданий по заданию мошенников

Москва22 сен Вести.Жительницу Нижнего Тагила будут судить за поджог зданий, совершенный по указке мошенников. Подробности в MAX сообщает канал судов Свердловской области. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба.

По материалам следствия, в январе 2026 года телефонные мошенники, представляясь сотрудниками банка, Госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ, убедили 35-летнюю местную жительницу в том, что на ее имя взяты кредиты, а деньги переводятся за границу.

После того, как женщина под воздействием мошенников оформила кредиты и заложила ценности в ломбард, ей дали новое задание - поджечь два здания на улице Вогульской. Здесь находились помещение общественной организации помощи участникам СВО "Искра жизни" и здание ООО "Нижнетагильский холодильник".

Согласно материалам дела, женщина, действуя по инструкциям, купила канистры, бензин и зажигалки, разбила окна и подожгла помещения. После чего сняла все на телефон говорится в сообщении

Общественной организации причинен ущерб на сумму 1 090 300 рублей, "Нижнетагильскому холодильнику" - 92 839 рублей. Женщина признала вину, пояснив, что действовала под психологическим давлением и из страха за жизнь собственных детей.

Решается вопрос о назначении даты судебного заседания.