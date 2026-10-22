Москва22 окт Вести.В Саратовской области суд избрал меру пресечения в отношении 18-летней жительницы города Балашова, которая обвиняется в совершении террористического акта. Девушка заключена под стражу на два месяца, сообщает в MAX Су СК РФ по Саратовской области.

По ходатайству следователя судом в отношении 18-летней жительницы города Балашова, обвиняемой в совершении террористического акта, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что 19 октября 2026 года 18-летняя обвиняемая, действуя по заданию куратора, прибыла к зданию подразделения правоохранительного органа в Балашове. При помощи ранее приобретенной легковоспламеняющейся жидкости она подожгла служебный автомобиль. В результате частично выгорели кузов и салон транспортного средства. Обвиняемую задержали на месте преступления сотрудники ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Следователи продолжают проведение необходимых следственных действий.