В Балашихе задержана девушка, подозреваемая в поджоге вышки сотовой связи

Девушка подожгла вышку сотовой связи в подмосковной Балашихе В Балашихе задержана девушка, подозреваемая в поджоге вышки сотовой связи

Москва30 окт Вести.Подмосковными полицейскими задержана 18-летняя жительница Королева, подозреваемая в поджоге вышки сотовой связи в микрорайоне Салтыковка Балашихи, сообщает региональный главк МВД в MAX.

Как рассказала задержанная, с начала сентября ей на мобильный телефон звонили неизвестные. Сначала женщина, которая представилась сотрудником службы кибербезопасности, сообщила, что мошенники якобы взломали ее личный кабинет на Госуслугах и теперь персональные данные девушки могут быть использованы в преступных целях. Затем позвонил якобы следователь.

Под предлогом содействия органам безопасности она купила в строительном магазине растворитель и прибыла к вышке сотовой связи, сообщила начальник Управления информации и общественных связей главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Вскрыв ящик с проводами, она облила горючей жидкостью элементы оборудования и совершила поджог говорится в публикации

При этом средства на оплату такси и покупку химических средств переводились фигурантке организаторами преступления.

В ее отношении возбуждено уголовное дело о теракте. Девушка находится под домашним арестом.