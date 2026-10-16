Москва16 октВести.В Москве задержали подростка за поджог трансформаторного шкафа на железной дороге. Об этом сообщило Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральном округу на платформе MAX.
В полицию на станции Москва-Ленинградская поступило сообщение о возгорании шкафа на 630 километре перегона Химки - Молжаниново Ленинградского направления Московской железной дороги. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что это был умышленный поджог.
Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался студент третьего курса подмосковного техникума, ранее не судимый, уроженец Владивостока 2008 года рождения.
Сотрудники подразделений уголовного розыска УТ МВД РФ по ЦФО и ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская в течение нескольких часов вычислили и задержали причастного к незаконному вмешательству в работу железной дорогиговорится в публикации
Подросток рассказал, что действовал по указанию неизвестных кураторов, которые писали ему в мессенджере. Знакомство с ними началось с общения якобы с девушкой через чат-бот. Кураторы оплатили ему такси и перевели деньги на материалы. Добравшись до места, юноша вскрыл релейный шкаф и, облив его горючей жидкостью, поджег, снимая все на телефон.
Против подростка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ. На время следствия его заключили под стражу. Также проверяется его причастность к другим похожим преступлениям.