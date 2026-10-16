В Москве задержан несовершеннолетний за поджог на железной дороге

В Москве задержали подростка за поджог шкафа на железной дороге В Москве задержан несовершеннолетний за поджог на железной дороге

Москва16 окт Вести.В Москве задержали подростка за поджог трансформаторного шкафа на железной дороге. Об этом сообщило Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральном округу на платформе MAX.

В полицию на станции Москва-Ленинградская поступило сообщение о возгорании шкафа на 630 километре перегона Химки - Молжаниново Ленинградского направления Московской железной дороги. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что это был умышленный поджог.

Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался студент третьего курса подмосковного техникума, ранее не судимый, уроженец Владивостока 2008 года рождения.

Сотрудники подразделений уголовного розыска УТ МВД РФ по ЦФО и ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская в течение нескольких часов вычислили и задержали причастного к незаконному вмешательству в работу железной дороги говорится в публикации

Подросток рассказал, что действовал по указанию неизвестных кураторов, которые писали ему в мессенджере. Знакомство с ними началось с общения якобы с девушкой через чат-бот. Кураторы оплатили ему такси и перевели деньги на материалы. Добравшись до места, юноша вскрыл релейный шкаф и, облив его горючей жидкостью, поджег, снимая все на телефон.

Против подростка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ. На время следствия его заключили под стражу. Также проверяется его причастность к другим похожим преступлениям.