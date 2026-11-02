Москва2 нояВести.Правоохранители задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении теракта на железной дороге в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба МВД России, он поджег релейный шкаф на перегоне Мальчики — Яничкино.
В Люберцах полицейские задержали 19 летнего парня, который по указке неизвестного из мессенджера поджег релейный шкаф на перегоне Мальчики — Яничкино. Молодой человек снимал поджог на видео, но обещанных денег так и не получилговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что при задержании фигурант пытался избавиться от подозрительных свертков, а при досмотре у него нашли пакет с метилэфедроном.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – о теракте и покушении на сбыт наркотиков.