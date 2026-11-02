В Подмосковье 19-летнего юношу задержали по делу о теракте на железной дороге

В Подмосковье задержан 19-летний подозреваемый в теракте на железной дороге В Подмосковье 19-летнего юношу задержали по делу о теракте на железной дороге

Москва2 ноя Вести.Правоохранители задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении теракта на железной дороге в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба МВД России, он поджег релейный шкаф на перегоне Мальчики — Яничкино.

В Люберцах полицейские задержали 19 летнего парня, который по указке неизвестного из мессенджера поджег релейный шкаф на перегоне Мальчики — Яничкино. Молодой человек снимал поджог на видео, но обещанных денег так и не получил говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что при задержании фигурант пытался избавиться от подозрительных свертков, а при досмотре у него нашли пакет с метилэфедроном.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – о теракте и покушении на сбыт наркотиков.