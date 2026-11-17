Школьник поджег релейный шкаф на Московской железной дороге Подросток поджог релейный шкаф по заданию неизвестных кураторов в Подмосковье

Москва17 ноя Вести.В Московской области 14-летний школьник поджег релейный шкаф на железной дороге между станциями Люберцы и Панки. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Предполагается, что он действовал по заданию неустановленных лиц, с которыми общался в мессенджере. Те давили на него психологически и шантажировали.

Изобличили 14-летнего учащегося одной из подмосковных школ, причастного к поджогу релейного оборудования на перегоне Люберцы – Панки Рязанского направления Московской железной дороги... Поддавшись шантажу и психологическому давлению со стороны вербовщиков, школьник приобрел горючую смесь, облил ею распределительный шкаф подачи питания, поднес зажигалку и скрылся говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело о теракте. Школьника отправили под домашний арест.