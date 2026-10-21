Автобусы загорелись на стоянке в Перми

Стоянка автобусов загорелась в Перми Автобусы загорелись на стоянке в Перми

Москва21 окт Вести.В Перми пожарные ликвидировали возгорание на стоянке автобусов, огонь охватил 200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло днем 21 октября на улице Причальная.

К месту вызова направлены силы и средства в количестве 29 человек и 10 единиц техники. По прибытии первого подразделения наблюдалось открытое горение рядом стоящих автобусов... Площадь пожара составила 200 квадратных метров сказано в сообщении

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.