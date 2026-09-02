В Перми пожар на предприятии локализован, открытое горение ликвидировано В Перми ликвидировали открытое горение на производственном объекте

Москва2 сен Вести.В Перми в 10.47 по местному времени сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на производственном объекте в поселке Новые Ляды. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Пермскому краю на платформе MAX.

В 10 часов 47 минут объявлена ликвидация открытого горения говорится в публикации

В результате ЧП никто не пострадал. Дознавателям МЧС предстоит выяснить причину пожара.

Отмечается, что сообщение о возгорании в здании цеха поступило утром. В 7.56 огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 2100 квадратных метров. В тушении задействованы более 80 человек личного состава и 28 единиц спецтехники.