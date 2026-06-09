Пожар в автосалоне в Перми: открытое пламя потушили, пострадавших нет Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в автосалоне в Перми

Москва9 июн Вести.Открытое горение в автосалоне на улице Героев Хасана в Перми ликвидировано в 8.11. В настоящее время идет проливка конструкций. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Пермскому краю на платформе MAX.

В 08 часов 11 минут объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка конструкций говорится в публикации ГУ МЧС

Эвакуация автомобилей из здания продолжается. Удалось спасти 19 машин.

В результате пожара никто не пострадал.

Первое сообщение о возгорании в двухэтажном автосалоне поступило около 6 часов утра. Площадь пожара составила 400 "квадратов". На месте работают порядка 80 человек личного состава и 27 единиц спецтехники.