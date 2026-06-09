Москва9 июнВести.Открытое горение в автосалоне на улице Героев Хасана в Перми ликвидировано в 8.11. В настоящее время идет проливка конструкций. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Пермскому краю на платформе MAX.
В 08 часов 11 минут объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка конструкцийговорится в публикации ГУ МЧС
Эвакуация автомобилей из здания продолжается. Удалось спасти 19 машин.
В результате пожара никто не пострадал.
Первое сообщение о возгорании в двухэтажном автосалоне поступило около 6 часов утра. Площадь пожара составила 400 "квадратов". На месте работают порядка 80 человек личного состава и 27 единиц спецтехники.