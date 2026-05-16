Во время крупного пожара в Перми предотвращен взрыв резервуаров Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в Перми, охвативший 2000 "квадратов"

Москва16 мая Вести.В Перми ликвидировано открытое горение на улице Правобережная, где произошел крупный пожар, об этом сообщили в мессенджере MAX в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В настоящее время на месте ведется проливка конструкций.

Удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие производственные и административные здания, а также предотвратить угрозу взрыва соседних резервуаров отметили в ведомстве

В результате инцидента никто не пострадал. Ранее сообщалось, что горение в ангаре удалось локализовать на площади около 2000 квадратных метров.