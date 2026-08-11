Возгорание маршрутного автобуса на 20 кв. м ликвидировали пожарные в Артеме

Пожарные потушили загоревшийся автобус в приморском Артеме Возгорание маршрутного автобуса на 20 кв. м ликвидировали пожарные в Артеме

Москва11 авг Вести.Пожар, случившийся в маршрутном автобусе, ликвидировали сотрудники МЧС России, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании на улице Центральной поступило 11 августа в 11.23 по местному времени (04.23 мск). Пожарные прибыли на место спустя несколько минут.

На момент их прибытия автобус был полностью охвачен пламенем. В результате пожара транспортное средство полностью уничтожено огнем на площади около 20 квадратных метров написали в пресс-службе

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.