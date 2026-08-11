Пассажирский автобус загорелся около остановки в Артеме, организована проверка

Пассажирский автобус загорелся около остановки в городе Артеме Пассажирский автобус загорелся около остановки в Артеме, организована проверка

Москва11 авг Вести.Пассажирский автобус загорелся около остановки в городе Артеме, по факту произошедшего организовано проведение проверки. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) Приморского края.

Инцидент произошел 11 августа на территории остановки общественного транспорта "Центральный".

Организовано проведение доследственной проверки по … ст. 238 УК РФ … По имеющейся информации, пострадавших в результате возгорания нет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте происшествия работают следователи, проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.