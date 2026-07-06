ГАИ устанавливает причины ДТП с участием пассажирских автобусов в Приморье

В приморском Артеме столкнулись два автобуса с пассажирами ГАИ устанавливает причины ДТП с участием пассажирских автобусов в Приморье

Москва6 июл Вести.В городе Артеме Приморского края произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись два автобуса с пассажирами, пострадавших нет, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что 46-летний водитель муниципального автобуса, следовавшего по маршруту № 22, столкнулся с другим пассажирским автобусом в районе остановки общественного транспорта "Больница".

На момент аварии в салонах транспортных средств находились 23 пассажира. По предварительной информации, никто из них не пострадал отмечается в сообщении

В отношении виновника ДТП составлен административный протокол.