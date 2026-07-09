На трассе М-4 под Ростовом-на-Дону вспыхнул рейсовый автобус

Двухэтажный рейсовый автобус загорелся под Батайском На трассе М-4 под Ростовом-на-Дону вспыхнул рейсовый автобус

Москва9 июл Вести.Под Батайском на трассе М-4 загорелся двухэтажный рейсовый автобус. Об этом сообщает KP.RU.

Видео с места происшествия опубликовали очевидцы.

Судя по съемке, задняя часть автобуса полностью оказалась в огне. Пассажиры успели выйти из салона и стояли в стороне от открытого пламени сказано в публикации

По данным регионального МЧС, инцидент произошел автобусе сообщением Москва – Ставрополь. Он был припаркован у обочины в районе 1085 км трассы М-4 "Дон". Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время к месту происшествия направлен резервный автобус, движение не перекрывали.