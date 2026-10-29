В Пермском крае два ребенка получили ожоги, пытаясь потушить подожженный бензин

В Прикамье два ребенка получили ожоги , пытаясь потушить загоревшийся бензин В Пермском крае два ребенка получили ожоги, пытаясь потушить подожженный бензин

Москва29 окт Вести.В Пермском крае двух детей доставили в больницу с ожогами, которые они получили, пытаясь потушить подожженный бензин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в городе Лысьва на улице Разина. Дети 2012 и 2015 годов рождения разлили бензин за остановкой общественного транспорта и подожгли его.

Они попытались самостоятельно потушить огонь, в результате чего получили термические ожоги сказано в сообщении

По данным ведомства, состояние несовершеннолетних врачи оценивают как удовлетворительное.