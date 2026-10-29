Москва29 октВести.В Пермском крае двух детей доставили в больницу с ожогами, которые они получили, пытаясь потушить подожженный бензин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел в городе Лысьва на улице Разина. Дети 2012 и 2015 годов рождения разлили бензин за остановкой общественного транспорта и подожгли его.
Они попытались самостоятельно потушить огонь, в результате чего получили термические ожогисказано в сообщении
По данным ведомства, состояние несовершеннолетних врачи оценивают как удовлетворительное.