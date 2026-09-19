В Пермском крае после вспышки газа ожоги получили пять человек, в том числе дети

В Пермском крае произошла вспышка газа: пять человек в больнице с ожогами В Пермском крае после вспышки газа ожоги получили пять человек, в том числе дети

Москва19 сен Вести.В деревне Поедуги Суксунского муниципального округа Пермского края произошла вспышка газовоздушной смеси, пострадали пять человек, двое из которых дети, сообщает ГТРК "Пермь".

На открытой территории произошла вспышка газа из снятого с автомобиля 120-литрового газового баллона говорится в публикации

Баллон находился вблизи открытого источника огня. В результате воспламенения газовоздушной смеси на людях загорелась одежда.

Пять человек были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщили в региональном СУ СК России, по этому факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.