Москва14 сенВести.В Липецкой области возбудили уголовное дело по факту травмирования пяти подростков после неосторожного обращения с противогазом. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.
По версии следствия, 12 сентября на территории гаражного кооператива в Липецке дети от 12 до 15 лет получили ожоги и другие травмы различной степени тяжести в результате неосторожного обращения с регенеративным патроном для противогаза. Трое из них госпитализированы.
Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшихотмечается в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.