Пять детей пострадали в результате ЧП с противогазом в Липецке, возбуждено дело

В Липецке дети попали в больницу после неосторожного обращения с противогазом Пять детей пострадали в результате ЧП с противогазом в Липецке, возбуждено дело

Москва14 сен Вести.В Липецкой области возбудили уголовное дело по факту травмирования пяти подростков после неосторожного обращения с противогазом. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

По версии следствия, 12 сентября на территории гаражного кооператива в Липецке дети от 12 до 15 лет получили ожоги и другие травмы различной степени тяжести в результате неосторожного обращения с регенеративным патроном для противогаза. Трое из них госпитализированы.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью потерпевших отмечается в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.