В Приморье двое юношей отправятся в колонию за поджог 8 релейных шкафов

В Приморье вынесли приговор по делу о теракте на железной дороге В Приморье двое юношей отправятся в колонию за поджог 8 релейных шкафов

Москва6 окт Вести.Суд в Приморском крае вынес приговор двум молодым людям, которые подожгли восемь релейных шкафов во Владивостоке, их признали виновными в теракте. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Установлено, что летом 2025 года 17-летние фигуранты познакомились в мессенджере с неизвестным, который предложил им за деньги поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры.

Свои противоправные действия фигуранты фиксировали на видео, которое отправили куратору, после чего скрылись с места совершения преступления. За совершенные преступления молодые люди получили денежные средства от куратора в криптовалюте, после чего осуществили её конвертацию в рубли и перевели на расчетный счет в банке, тем самым введя нелегально полученные денежные средства в финансовую систему говорится в сообщении

Суд признал их виновными в шести эпизодах по статье "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору", а также двух эпизодах статьи "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления".

Приговором им назначено 8,5 и 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.