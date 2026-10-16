Москва16 октВести.Суд вынес приговор двум подросткам из Тобольска, которые в 2024 году подожгли железнодорожную технику в Тюменской области - автомотрису и снегоуборочную машину. Об этом сообщили в Следкоме в МAX.
Несовершеннолетних признали виновными по статье о теракте.
В декабре 2024 года два 15‑летних подростка за денежное вознаграждение по заданию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на станции Тобольск подожгли железнодорожные транспортные средстваотмечается в сообщении
Подростков задержали. В результате их приговорили к 8 и 9 годам воспитательной колонии.