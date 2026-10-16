Тюменских подростков приговорили к 8 и 9 годам лишения свободы за теракт

Подростков приговорили к 8 и 9 годам колонии за теракт в Тюменской области Тюменских подростков приговорили к 8 и 9 годам лишения свободы за теракт

Москва16 окт Вести.Суд вынес приговор двум подросткам из Тобольска, которые в 2024 году подожгли железнодорожную технику в Тюменской области - автомотрису и снегоуборочную машину. Об этом сообщили в Следкоме в МAX.

Несовершеннолетних признали виновными по статье о теракте.

В декабре 2024 года два 15‑летних подростка за денежное вознаграждение по заданию неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на станции Тобольск подожгли железнодорожные транспортные средства отмечается в сообщении

Подростков задержали. В результате их приговорили к 8 и 9 годам воспитательной колонии.