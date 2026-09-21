Двое жителей Урала осуждены на 8 и 9 лет колонии за теракт на железной дороге

Двое жителей Свердловской области осуждены за поджог локомотива Двое жителей Урала осуждены на 8 и 9 лет колонии за теракт на железной дороге

Москва21 сен Вести.В Свердловской области суд вынес приговор в отношении двоих молодых людей, признав их виновными в совершении теракта и легализации денег, полученных преступным путем. Как сообщает Следственный комитет России, их отправили в колонию общего режима на 8 и 9 лет.

Признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч.2 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Приговором суда виновным назначено наказание в виде 9 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2024 года фигуранты подожгли локомотив на железнодорожной станции Свердловск - Сортировочный. Действовали они по заданию украинских спецслужб, получив за преступление криптовалюту, эквивалентную 91 тысяче рублей. Отмечается, что на момент совершения теракта оба были несовершеннолетними.