В Алтайском крае 17-летнего подростка приговорили к восьми годам за диверсию

Подростка в Алтайском крае приговорили к восьми годам за диверсию В Алтайском крае 17-летнего подростка приговорили к восьми годам за диверсию

Москва25 ноя Вести.Алтайский краевой суд приговорил 17-летнего местного жителя к восьми годам заключения в колонии за поджог двух релейных шкафов на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Алтайским краевым судом гражданин… приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии говорится в сообщении пресс-службы

По данным агентства, юноша 2009 года рождения получил в мессенджере Telegram предложение о подработке и в октябре 2025 года поджег два релейных шкафа в Барнауле. После совершения преступления он получил часть денежного вознаграждения, которое ему обещал неизвестный собеседник.

Подростка признали виновным в госизмене, совершении поджога, направленного на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем.