Москва20 нояВести.Тверской областной суд области вынес приговор 18-летнему жителю Твери за прохождение обучения диверсионной деятельности и совершение диверсии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режимаговорится в сообщении
Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2025 года молодой человек через мессенджер прошел у куратора обучение диверсионной деятельности. После этого он поджег вышку оператора сотовой связи.
Его противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.
Приговор в законную силу не вступил.