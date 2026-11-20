В Тверской области юношу осудили за диверсионную деятельность Житель Тверской области получил срок за диверсию

Москва20 ноя Вести.Тверской областной суд области вынес приговор 18-летнему жителю Твери за прохождение обучения диверсионной деятельности и совершение диверсии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2025 года молодой человек через мессенджер прошел у куратора обучение диверсионной деятельности. После этого он поджег вышку оператора сотовой связи.

Его противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

Приговор в законную силу не вступил.