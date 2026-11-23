В Иркутске за диверсию на 13 лет осужден житель Братска МВД: 13 лет лишения свободы получил житель Иркутской области за диверсию

Москва23 ноя Вести.Суд назначил 13 лет лишения свободы жителю Братска, он обвиняется в диверсии, сообщается в MAX-канале МВД Иркутской области.

Установлено, что в апреле текущего года был задержан 22-летний мужчина, причастный к поджогу базовой станции сотовой связи. Выяснилось, что во время поисков работы в одном из мессенджеров он связался с неизвестным, который предложил ему за подзаработать и поджечь вышку сотовой связи. Куратор объяснил, что это якобы необходимо для получения страховой выплаты. Фигурант согласился на предложение и совершил поджог, снимая свои действия на видео. Оператору связи причинен ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей, который осужденный возместил.

Возбуждено уголовное дело о диверсии, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы говорится в сообщении

Первые два года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима.