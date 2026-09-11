Житель Воронежской области осужден на 17 лет за поджоги электроподстанций

Житель Воронежской области осужден на 17 лет за диверсию Житель Воронежской области осужден на 17 лет за поджоги электроподстанций

Москва11 сен Вести.Житель города Поворино Воронежской области осужден на 17 лет колонии за поджоги электроподстанций. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

В июне 2025 года фигурант, введенный в заблуждение телефонными мошенниками, по их указанию взял кредиты в банках и перевел аферистам не менее 1,1 млн рублей. Затем жертве предложили поджечь несколько электроподстанций, пообещав выплатить вознаграждение, достаточное для погашения кредитов, — мужчина согласился. Тогда сотрудники спецслужб Украины передали координаты электроподстанций, видеоинструкцию и фотографии с подробным описанием способа совершения преступления.

В конце июня 2025 года фигурант, находясь на территории Поворинского и Борисоглебского районов, осуществил поджог электроподстанций, фиксируя происходящее на видео и отправляя его кураторам. При попытке очередного поджога его преступные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, задержавшими его на месте преступления говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В ходе следствия на имущество фигуранта был наложен арест на сумму около 2 млн рублей.

В результате 42-летнего мужчину признали виновным по пп. "а, б, в" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба) и ст. 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые 3 года он будет в тюрьме, оставшееся наказание — в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года.