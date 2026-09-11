Москва11 сенВести.Житель города Поворино Воронежской области осужден на 17 лет колонии за поджоги электроподстанций. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
В июне 2025 года фигурант, введенный в заблуждение телефонными мошенниками, по их указанию взял кредиты в банках и перевел аферистам не менее 1,1 млн рублей. Затем жертве предложили поджечь несколько электроподстанций, пообещав выплатить вознаграждение, достаточное для погашения кредитов, — мужчина согласился. Тогда сотрудники спецслужб Украины передали координаты электроподстанций, видеоинструкцию и фотографии с подробным описанием способа совершения преступления.
В конце июня 2025 года фигурант, находясь на территории Поворинского и Борисоглебского районов, осуществил поджог электроподстанций, фиксируя происходящее на видео и отправляя его кураторам. При попытке очередного поджога его преступные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, задержавшими его на месте преступленияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В ходе следствия на имущество фигуранта был наложен арест на сумму около 2 млн рублей.
В результате 42-летнего мужчину признали виновным по пп. "а, б, в" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба) и ст. 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые 3 года он будет в тюрьме, оставшееся наказание — в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года.