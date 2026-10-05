Суд приговорил жителя Кубани на 12 лет за поджоги сотовой и жд-инфраструктуры

Житель Кубани получил 12 лет лишения свободы за три диверсии Суд приговорил жителя Кубани на 12 лет за поджоги сотовой и жд-инфраструктуры

Москва5 окт Вести.В Краснодарском крае на 12 лет лишения свободы был приговорен местный житель, которого признали виновным в совершении трех диверсий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Молодой человек за вознаграждения поджег сотовую вышку, трансформаторную подстанцию и пост, обеспечивающий работу контактной сети железнодорожного транспорта ОАО "РЖД".

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет сказано в решении суда

Первые три года 23-летний фигурант дела будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть наказания проведет в исправительной колонии строгого режима.