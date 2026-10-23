Москва23 октВести.В Краснодарском крае суд вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене. 27-летний житель города Зугрэс Донецкой Народной Республики признан виновным, сообщает прокуратура региона в MAX.
Суд установил, что подсудимый, выполняя задание представителя СБУ, осуществил видеосъемку автомобилей, припаркованных в Геленджике, на мобильный телефон.
Впоследствии осужденный посредством сети Интернет передал осуществленную им видеозапись с приложением текстовой информации о моделях транспортных средств и их государственных регистрационных знаках представителю СБУговорится в мессенджере
Мужчина приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима. Телефон и денежные средства, полученные от куратора, конфискованы в доход государства.