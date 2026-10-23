Жителя ДНР приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

В Краснодарском крае жителя ДНР осудили по делу о государственной измене Жителя ДНР приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Москва23 окт Вести.В Краснодарском крае суд вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене. 27-летний житель города Зугрэс Донецкой Народной Республики признан виновным, сообщает прокуратура региона в MAX.

Суд установил, что подсудимый, выполняя задание представителя СБУ, осуществил видеосъемку автомобилей, припаркованных в Геленджике, на мобильный телефон.

Впоследствии осужденный посредством сети Интернет передал осуществленную им видеозапись с приложением текстовой информации о моделях транспортных средств и их государственных регистрационных знаках представителю СБУ говорится в мессенджере

Мужчина приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима. Телефон и денежные средства, полученные от куратора, конфискованы в доход государства.