Москва19 нояВести.По 13 лет колонии строгого режима получили жители Санкт-Петербурга Артем Е. и Глеб П., признанные виновными в подготовке к диверсии и трех эпизодах диверсии, сообщила объединенная пресс-служба судов города в мессенджере МАХ.
С 15.10.2024 по 18.10.2024 молодые люди откликнулись в мессенджере на предложение о работе от неустановленного лица. За 100 тыс. рублей им предложили поджечь релейные шкафы систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), принадлежащие ОАО "РЖД". При этом, получив сообщения с видеопримерами поджогов, указание м сроков исполнения и требованиями к видеофикцации, приятели поняли, что им предлагают совершить противоправные действия.
Получив несколькими переводами деньги для приобретения необходимого инвентаря и горючих материалов (лом, средство для розжига, бензин и спички), Артем и Глеб совершили несколько поджогов. Так, 15 октября 2024 года они подожгли два релейных шкафа на перегоне станций "Лигово" и "Стрельна" и еще два – на перегоне между "Горелово" и "Красным Селом".
В ночь с 23 на 24 октября они сожгли еще два релейных шкафа на первом перегоне.
Таким образом, совокупный имущественный ущерб, причиненный преступными действиями Е. и П. имуществу ОАО "РЖД", составил 1 086 099 рублей 10 копеекнаписали в пресс-службе
Суд назначил каждому из фигурантов наказание в виде 13 лет в исправительной колонии строгого режима.