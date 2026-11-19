Двое петербуржцев получили по 13 лет за три эпизода диверсии Двое молодых петербуржцев получили по 13 лет за поджог шести релейных шкафов

Москва19 ноя Вести.По 13 лет колонии строгого режима получили жители Санкт-Петербурга Артем Е. и Глеб П., признанные виновными в подготовке к диверсии и трех эпизодах диверсии, сообщила объединенная пресс-служба судов города в мессенджере МАХ.

С 15.10.2024 по 18.10.2024 молодые люди откликнулись в мессенджере на предложение о работе от неустановленного лица. За 100 тыс. рублей им предложили поджечь релейные шкафы систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), принадлежащие ОАО "РЖД". При этом, получив сообщения с видеопримерами поджогов, указание м сроков исполнения и требованиями к видеофикцации, приятели поняли, что им предлагают совершить противоправные действия.

Получив несколькими переводами деньги для приобретения необходимого инвентаря и горючих материалов (лом, средство для розжига, бензин и спички), Артем и Глеб совершили несколько поджогов. Так, 15 октября 2024 года они подожгли два релейных шкафа на перегоне станций "Лигово" и "Стрельна" и еще два – на перегоне между "Горелово" и "Красным Селом".

В ночь с 23 на 24 октября они сожгли еще два релейных шкафа на первом перегоне.

Таким образом, совокупный имущественный ущерб, причиненный преступными действиями Е. и П. имуществу ОАО "РЖД", составил 1 086 099 рублей 10 копеек написали в пресс-службе

Суд назначил каждому из фигурантов наказание в виде 13 лет в исправительной колонии строгого режима.