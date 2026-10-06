Двое подростков осуждены в Приморье за поджоги на транспортной инфраструктуре

В Приморье осудили двух несовершеннолетних за совершение террористических актов Двое подростков осуждены в Приморье за поджоги на транспортной инфраструктуре

Москва6 окт Вести.Тихоокеанский флотский военный суд в Приморье признал виновными двоих несовершеннолетних по делу о совершении двух террористических актов, сообщила пресс-служба инстанции на официальном сайте.

Тихоокеанский флотский военный суд признал двоих жителей Приморского края виновными в совершении двух террористических актов – поджогов в целях устрашения населения Российской Федерации, создания опасности гибели людей, общественного беспокойства, недоверия к органам власти и дестабилизации их деятельности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также легализации полученной ими в качестве вознаграждения за совершение указанных террористических актов криптовалюты в общем размере, эквивалентном более 3 000 долларов США написали в источнике

Поскольку оба подсудимых на момент совершения преступлений не достигли 18 лет, суд приговорил их к лишению свободы на сроки 8 лет 6 месяцев и 8 лет в исправительной колонии общего режима.