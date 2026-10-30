Трое иностранцев осуждены в Приморье за попытку сбыта героина и метадона

Участники организованной группы в Приморье осуждены за попытку сбыта наркотиков Трое иностранцев осуждены в Приморье за попытку сбыта героина и метадона

Москва30 окт Вести.Трое иностранных граждан осуждены в Спасске-Дальнем за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

Суд установил, что осужденные вошли в состав организованной группы, созданной для сбыта наркотиков на территории Приморского края. В феврале 2026 года они прибыли на арендованном автомобиле в Спасск-Дальний, где намеревались распространить героин и метадон. Довести преступление до конца им не удалось, поскольку их действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов написали в пресс-службе

Решением суда один из виновных получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы, двое по 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении организатора группы выделено в отдельное производство.