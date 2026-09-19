Члены ОПГ получили сроки за организацию сети подпольных казино во Владивостоке СК: 11 членов ОПГ получили сроки за организацию сети казино во Владивостоке

Москва19 сен Вести.Одиннадцать участников преступного сообщества получили в зависимости от степени участия сроки от 7,5 до 18 лет по статьям о создании и участии в ОПГ, незаконной организации и проведении азартных игр, даче и получении взятки и незаконном создании юридического лица, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Фигуранты организовали во Владивостоке сеть незаконных игорных заведений. Так, с декабря 2018 по август 2022 года она проводили азартные игры с использованием оборудования в заведениях, расположенных на улицах Калинина, Луговой, Олега Кошевого, Трамвайной, Спортивной, Русской, Сахалинской, Борисенко, проспекте 100-летия Владивостоку и Океанском проспекте.

Для конспирации своей деятельности фигуранты оформили фирму на подставное лицо. С целью обеспечения работы нелегальных заведений организаторы через посредников передавали взятки должностным лицам за непринятие мер к пресечению преступной деятельности. Общая сумма взяток составила более 40 млн рублей. За период преступный деятельности незаконный доход превысил 375 млн рублей написали в ведомстве

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 18 лет. Кроме того, фигуранты получили штрафы от 1 млн до 60 млн рублей, а также ограничение свободы на срок от 1 года до 1 года 6 месяцев.

Ранее был вынесен приговор в отношении 16 лиц, обеспечивавших проведение незаконной игорной деятельности. Уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство.