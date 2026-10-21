Суд приговорил жителей Крыма к срокам от 15 до 19 лет за попытку захвата власти

Шестерых жителей Крыма осудили на сроки до 19 лет за попытку захвата власти Суд приговорил жителей Крыма к срокам от 15 до 19 лет за попытку захвата власти

Москва21 окт Вести.Южный окружной военный суд признал виновными в организации деятельности ячейки организации "Партия исламского освобождения" (признана террористической и запрещена в РФ) шестерых жителей Крыма. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фигуранты уголовного дела проводили конспиративные собрания членов ячейки. На них обсуждались вопросы изменения политической системы и государственного устройства стран, включая Россию.

В соответствии с приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы говорится в вердикте

Четверо подсудимых приговорены к 15-летним срокам лишения свободы, еще один – к 18 годам, а шестой – к 19 годам.

Приговор в законную силу не вступил.