Москва21 октВести.Южный окружной военный суд признал виновными в организации деятельности ячейки организации "Партия исламского освобождения" (признана террористической и запрещена в РФ) шестерых жителей Крыма. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Фигуранты уголовного дела проводили конспиративные собрания членов ячейки. На них обсуждались вопросы изменения политической системы и государственного устройства стран, включая Россию.
В соответствии с приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободыговорится в вердикте
Четверо подсудимых приговорены к 15-летним срокам лишения свободы, еще один – к 18 годам, а шестой – к 19 годам.
Приговор в законную силу не вступил.